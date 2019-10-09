В Якутии произошло двойное ДТП по вине пьяного водителя

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-09T10:58:25+03:00

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Днем 9 октября на Покровском тракте в Хангаласском районе Якутии произошло двойное ДТП по вине пьяного водителя.

Как выяснилось, водитель автомашины «Тойота Рактис», пытаясь избежать столкновения с идущим впереди автомобилем Шанси, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим большегрузом. После удара иномарку отбросило на свою полосу, где она «догнала» грузовик, с которым пытался избежать столкновения.

Трое пассажиров «Рактиса» были доставлены в больницу для осмотра и постановки диагноза. Всего в момент аварии в салоне легковушки находились 5 человек, все они были пьяны.

В настоящее время в центральной части республики снегопад, отмечается ухудшение видимости, вечером и ночью ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU