Школьники из Якутии вырастили бабочку в банке
На это у ребят ушло два месяца
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Старшая группа детского сада №5 посёлка Батагай Верхоянского района Якутии с воспитателем Людмилой Слепцовой вырастила из гусениц бабочек трёх видов. На это у детей ушло два месяца.
Летом ребята подобрали и принесли в группу гусениц трех видов. Их посадили в банки ёмкостью 0,5 литра, прикрыли марлей и начали наблюдать. Гусеницы питались укропом, иван-чаем и спустя месяц окуклились. В таком состоянии они пролежали два месяца. А спустя некоторое время в одной из банок была обнаружена бабочка. Данный эксперимент лёг в основу урока на тему живых существ.
ИСТОЧНИК KP.RU