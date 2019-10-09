Школьники из Якутии вырастили бабочку в банке

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-09T10:13:50+03:00

На это у ребят ушло два месяца

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Старшая группа детского сада №5 посёлка Батагай Верхоянского района Якутии с воспитателем Людмилой Слепцовой вырастила из гусениц бабочек трёх видов. На это у детей ушло два месяца.

Летом ребята подобрали и принесли в группу гусениц трех видов. Их посадили в банки ёмкостью 0,5 литра, прикрыли марлей и начали наблюдать. Гусеницы питались укропом, иван-чаем и спустя месяц окуклились. В таком состоянии они пролежали два месяца. А спустя некоторое время в одной из банок была обнаружена бабочка. Данный эксперимент лёг в основу урока на тему живых существ.

ИСТОЧНИК KP.RU