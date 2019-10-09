2019-10-09T10:13:50+03:00
Общество

Школьники из Якутии вырастили бабочку в банке

На это у ребят ушло два месяца
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Старшая группа детского сада №5 посёлка Батагай Верхоянского района Якутии с воспитателем Людмилой Слепцовой вырастила из гусениц бабочек трёх видов. На это у детей ушло два месяца.

Летом ребята подобрали и принесли в группу гусениц трех видов. Их посадили в банки ёмкостью 0,5 литра, прикрыли марлей и начали наблюдать. Гусеницы питались укропом, иван-чаем и спустя месяц окуклились. В таком состоянии они пролежали два месяца. А спустя некоторое время в одной из банок была обнаружена бабочка. Данный эксперимент лёг в основу урока на тему живых существ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Якутский электронный проект URAAN номинирован на премию Jager Music Awards-2019
Завтра в Якутске похолодает до минус 2 градусов
В Якутии произошло двойное ДТП по вине пьяного водителя
В одном из районов Якутии нормы ГТО сдали почти 6 тысяч человек
Перевозка пассажиров по реке из Якутска в Олекминск продлена примерно до 12 октября
На Хатын-Юряхском шоссе закончили класть асфальт
Пять семей в Ленске получили ключи от нового жилья
В Мирном будут пастись 10 красных коров
Якутский аэропорт приобрел деайсер – машину для противообледенительной обработки самолетов
В Алданском районе возбуждено уголовное дело на неплательщика алиментов
В Жатае украли бычка и…съели его
В Якутске поставили памятник герою Володе Губину
Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора
65 якутян выступят на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина
В СВФУ открыли центр телемедицины
Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники
Руководитель одной из строительных компаний Якутска не платил зарплату больше трех месяцев
Якутское кино вышло в мировой прокат
В Нерюнгри спасли мужчину из-под завала
Новый горно-перерабатывающий комплекс в Якутии 40 тонн серебра
В пожаре в Олекминском районе погибли курицы
Домовитый вор: в Якутии молодой парень украл спортивные маты на санях и утеплил ими свой гараж
Якутские кик-боксеры стали призерами Кубка мира «World Cup Diamond»
Овчарка Арес раскрыла квартирную кражу в Якутске