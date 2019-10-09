2019-10-09T10:10:24+03:00
Спорт

В одном из районов Якутии нормы ГТО сдали почти 6 тысяч человек

Это абсолютный рекорд в республике
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Усть-Алданском районе Якутии была организована массовая сдача норм ГТО. В спортивном мероприятии приняли участие 5886 жителей, что является абсолютным рекордом в республике, сообщает ЯСИА.

На протяжении четырех дней – 27-28 сентября и 7-8 октября — дети и взрослые выполнили нормы ГТО. Выполнение нормативов было организовано в каждом наслеге, и сдача охватила все возрастные группы — школьников от шести лет, взрослых и людей пенсионного возраста. Всего в спортивной акции приняли участие более 3 тысяч учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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