В одном из районов Якутии нормы ГТО сдали почти 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-09T10:10:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Усть-Алданском районе Якутии была организована массовая сдача норм ГТО. В спортивном мероприятии приняли участие 5886 жителей, что является абсолютным рекордом в республике, сообщает ЯСИА.

На протяжении четырех дней – 27-28 сентября и 7-8 октября — дети и взрослые выполнили нормы ГТО. Выполнение нормативов было организовано в каждом наслеге, и сдача охватила все возрастные группы — школьников от шести лет, взрослых и людей пенсионного возраста. Всего в спортивной акции приняли участие более 3 тысяч учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU