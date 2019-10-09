На Хатын-Юряхском шоссе закончили класть асфальт

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-09T09:06:00+03:00

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Подрядчики завершили основные работы по асфальтированию Хатынг-Юряхского шоссе на протяжении 4 км 800 метров. Шоссе открыто для движения автотранспорта по временной схеме, а в ближайшее время здесь начнется установка опор уличного освещения.

В эти дни основные силы и техника подрядчика переброшены на улицу Пилотов и оставшийся там участок длиной 400 из 900 метров.

Подрядчики работают в 2-3 смены, особое внимание уделяют соблюдению технологии асфальтовых работ в период осадков и понижения температуры воздуха. Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске до конца в 2019 года будет построено 25,8 км новых дорог и три мостовых перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU