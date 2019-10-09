Пять семей в Ленске получили ключи от нового жилья
Это первые участники программы населения 2019 года
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8 октября в администрации Ленска пяти семьям вручили ключи от нового жилья. Раньше эти семьи жили в аварийных домах.
Это первые участники программы переселения 2019 года. Переселенцы получили квартиры в домах со вторичного рынка, но некоторые выбрали не жилье, а деньги, так 18 семьям уже выплачены первые компенсации за изымаемые помещения.
Впереди предстоит большая работа по распределению жилья со вторичного рынка и квартир в новостройках.
ИСТОЧНИК KP.RU