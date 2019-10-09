В Мирном будут пастись 10 красных коров

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-09T07:39:38+03:00

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В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в городе Мирном до конца года будет установлен паблик-арт «Игрушка». Проект «Игрушка» - это десять коров ярко-красного цвета простой геометрической формы, которые будут служить скамейкой для посетителей.

Автором арт-объекта стала художник Вера Петрова, в основном, работающая в направлениях живописи и инсталляции. Инсталляция имеет символичное значение, так как раньше для якутов коровы служили транспортом, источником мяса и молока, а из шкуры шили одежду.

Примечательно, что «Игрушка» создана семь лет назад для II Международного якутского биеннале современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU