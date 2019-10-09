2019-10-09T07:39:38+03:00
Звезды

В Мирном будут пастись 10 красных коров

Новый арт-объект создан художницей Вера Петрова
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в городе Мирном до конца года будет установлен паблик-арт «Игрушка». Проект «Игрушка» - это десять коров ярко-красного цвета простой геометрической формы, которые будут служить скамейкой для посетителей.

Автором арт-объекта стала художник Вера Петрова, в основном, работающая в направлениях живописи и инсталляции. Инсталляция имеет символичное значение, так как раньше для якутов коровы служили транспортом, источником мяса и молока, а из шкуры шили одежду.

Примечательно, что «Игрушка» создана семь лет назад для II Международного якутского биеннале современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Хатын-Юряхском шоссе закончили класть асфальт
Пять семей в Ленске получили ключи от нового жилья
Якутский аэропорт приобрел деайсер – машину для противообледенительной обработки самолетов
В Алданском районе возбуждено уголовное дело на неплательщика алиментов
В Жатае украли бычка и…съели его
В Якутске поставили памятник герою Володе Губину
Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора
65 якутян выступят на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина
В СВФУ открыли центр телемедицины
Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники
Руководитель одной из строительных компаний Якутска не платил зарплату больше трех месяцев
Якутское кино вышло в мировой прокат
В Нерюнгри спасли мужчину из-под завала
Новый горно-перерабатывающий комплекс в Якутии 40 тонн серебра
В пожаре в Олекминском районе погибли курицы
Домовитый вор: в Якутии молодой парень украл спортивные маты на санях и утеплил ими свой гараж
Якутские кик-боксеры стали призерами Кубка мира «World Cup Diamond»
Овчарка Арес раскрыла квартирную кражу в Якутске