2019-10-09T07:26:04+03:00
Общество

Якутский аэропорт приобрел деайсер – машину для противообледенительной обработки самолетов

Спецмашина отличается большим объёмом баков и наличием системы нагрева жидкостей
Ольга Донская
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Парк спецтехники аэропорта «Якутск» пополнился современной машиной для противообледенительной обработки воздушных судов — деайсером. Машина «ПМ-Гейзер» на шасси Volvo FL240 будет использоваться для удаления замёрзших осадков и предотвращения их появления на критических поверхностях воздушных судов до взлёта.

Деайсер был специально изготовлен с учетом метеорологических условий и плана полетов аэропорта «Якутск». Спецмашина отличается большим объемом баков и наличием системы автономного нагрева спецжидкостей, применяемых при обработке.

Ранее в этом году по этой программе аэропортом “Якутск” были приобретены (тепловая) машина «Аист-5 ВМУ» и аэродромный распределитель противообледенительных реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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