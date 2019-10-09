В Алданском районе возбуждено уголовное дело на неплательщика алиментов

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-09T07:07:28+03:00

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Прокуратура Алданского района Якутии провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и выявила нарушение в отношении ребенка. 36-летний мужчина долгое время уклонялся от отвественности.

Несмотря на ранее вынесенное решение суда о выплате алиментов ребенку, мужчина все равно без уважительных причин не помогал материально и не принимал попыток найти постоянную работу.

Прокуратура Алданского района направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU