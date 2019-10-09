В Жатае украли бычка и…съели его
Вор не смог освежевать всю тушу, поэтому мясо протухло
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У жителя Жатая украли полуторагодовалого бычка. Материальный ущерб составил 70 000 рублей.
Как оказалось, к краже оказался причастен безработный 30-летний мужчина. Прогуливаясь пьяным по поселку, он увидел привязанного у частного дома бычка. Подозреваемый похитил животное, разрубил тушу на части, некоторое мясо съел, а некоторое оставил во дворе, потому что не смог освежевать.
Во время обыска полицейские обнаружили протухшие останки бычка. Возбуждено уголовное дело о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU