2019-10-09T06:04:45+03:00
Общество

В Якутске поставили памятник герою Володе Губину

Володя ценой своей жизни спас четверых детей из воды
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

8 октября 2019 года состоялось торжественное открытие бюста его памяти на улице Губина 33. 55 лет назад 8 октября Владимир Губин ценой своей жизни спас четверых тонущих детей.

Владимир Губин возвращался с работы вместе с супругой с работы. Жили они в двухэтажном доме около озера, на котором в тот вечер катались «паровозиком» дети. В какой-то момент лед проломился прямо под детьми и четверо школьников оказались в воде. Володя кинулся на помощь и смог спасти всех.

За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил (раннее была улица Озерная), теплоход ЛБУПа, позднее административный округ стал назваться «Губинский».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Хатын-Юряхском шоссе закончили класть асфальт
Пять семей в Ленске получили ключи от нового жилья
В Мирном будут пастись 10 красных коров
Якутский аэропорт приобрел деайсер – машину для противообледенительной обработки самолетов
В Алданском районе возбуждено уголовное дело на неплательщика алиментов
В Жатае украли бычка и…съели его
Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора
65 якутян выступят на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина
В СВФУ открыли центр телемедицины
Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники
Руководитель одной из строительных компаний Якутска не платил зарплату больше трех месяцев
Якутское кино вышло в мировой прокат
В Нерюнгри спасли мужчину из-под завала
Новый горно-перерабатывающий комплекс в Якутии 40 тонн серебра
В пожаре в Олекминском районе погибли курицы
Домовитый вор: в Якутии молодой парень украл спортивные маты на санях и утеплил ими свой гараж
Якутские кик-боксеры стали призерами Кубка мира «World Cup Diamond»
Овчарка Арес раскрыла квартирную кражу в Якутске