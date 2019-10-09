В Якутске поставили памятник герою Володе Губину

СЕГОДНЯ 06:04 2019-10-09T06:04:45+03:00

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8 октября 2019 года состоялось торжественное открытие бюста его памяти на улице Губина 33. 55 лет назад 8 октября Владимир Губин ценой своей жизни спас четверых тонущих детей.

Владимир Губин возвращался с работы вместе с супругой с работы. Жили они в двухэтажном доме около озера, на котором в тот вечер катались «паровозиком» дети. В какой-то момент лед проломился прямо под детьми и четверо школьников оказались в воде. Володя кинулся на помощь и смог спасти всех.

За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил (раннее была улица Озерная), теплоход ЛБУПа, позднее административный округ стал назваться «Губинский».

ИСТОЧНИК KP.RU