2019-10-09T05:19:16+03:00
Спорт

65 якутян выступят на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина

Соревнования пройдут с 10 по 13 октября в Якутске
Ольга Донская
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С 10 по 13 октября в Якутске пройдет традиционный международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Республику на нем представят 65 спортсменов.

Ожидается участие более 200 спортсменов из 30 стран, среди которых Япония, США, Иран, Грузия, Азербайджан, Турция, Куба. Сборная Японии в составе четырех человек уже прилетела в Якутск и приняла участие в открытой тренировке в спортивном комплексе «Триумф».

По словам начальника сборной республики, все тренировки подошли к концу, сейчас у борцов идет подгонка веса. Основной костяк якутских спортсменов представлен в категории 57, 61, 65 и 70 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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