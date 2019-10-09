2019-10-09T05:14:50+03:00
Здоровье

В СВФУ открыли центр телемедицины

Проект создавался совместно с Южной Кореей
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Северо-Восточный федеральный университет вместе с Пусанским институтом радиологических исследований и медицины запустил новый проект в области здравоохранения - Центр телемедицин. В центре можно получить удаленные консультации врача.

Много якутян ежегодно обращаются за медицинской помощью в Южную Корею, так корейские специалисты решили помочь облегчить путь к выздоровлению через сотрудничество с университетом - пациенты смогут получать консультации лучших врачей Кореи, прежде чем ехать в страну за лечением.

Система телемедицины универсальна и может быть организована для любого раздела медицины — профилактики, диагностирования, лечения, санаторно-курортного обслуживания на базе клиник города Пусан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Хатын-Юряхском шоссе закончили класть асфальт
Пять семей в Ленске получили ключи от нового жилья
В Мирном будут пастись 10 красных коров
Якутский аэропорт приобрел деайсер – машину для противообледенительной обработки самолетов
В Алданском районе возбуждено уголовное дело на неплательщика алиментов
В Жатае украли бычка и…съели его
В Якутске поставили памятник герою Володе Губину
Глава Якутска обсудила с делегацией Германией вопросы по раздельному сбору мусора
65 якутян выступят на международном турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина
Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники
Руководитель одной из строительных компаний Якутска не платил зарплату больше трех месяцев
Якутское кино вышло в мировой прокат
В Нерюнгри спасли мужчину из-под завала
Новый горно-перерабатывающий комплекс в Якутии 40 тонн серебра
В пожаре в Олекминском районе погибли курицы
Домовитый вор: в Якутии молодой парень украл спортивные маты на санях и утеплил ими свой гараж
Якутские кик-боксеры стали призерами Кубка мира «World Cup Diamond»
Овчарка Арес раскрыла квартирную кражу в Якутске