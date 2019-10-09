В СВФУ открыли центр телемедицины

СЕГОДНЯ 05:14 2019-10-09T05:14:50+03:00

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Северо-Восточный федеральный университет вместе с Пусанским институтом радиологических исследований и медицины запустил новый проект в области здравоохранения - Центр телемедицин. В центре можно получить удаленные консультации врача.

Много якутян ежегодно обращаются за медицинской помощью в Южную Корею, так корейские специалисты решили помочь облегчить путь к выздоровлению через сотрудничество с университетом - пациенты смогут получать консультации лучших врачей Кореи, прежде чем ехать в страну за лечением.

Система телемедицины универсальна и может быть организована для любого раздела медицины — профилактики, диагностирования, лечения, санаторно-курортного обслуживания на базе клиник города Пусан.

ИСТОЧНИК KP.RU