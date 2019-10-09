2019-10-09T04:30:59+03:00
Общество

Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники

На этой неделе поступят еще четыре новых мусоровоза
Ольга Донская
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На вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) в Якутске задействована 51 единица техники ООО «Якутскэкосети». В их числе 15 мусоровозов.

Работники предприятия работают в две смены, им удалось стабилизировать ситуацию в центре городе, но на окраине все еще предстоит много работы. Техника часто выходит из строя, но на этой неделе должны поступить еще четыре новых мусоровоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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