Для уборки мусора в Якутске работает 51 единица техники
На этой неделе поступят еще четыре новых мусоровоза
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На вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) в Якутске задействована 51 единица техники ООО «Якутскэкосети». В их числе 15 мусоровозов.
Работники предприятия работают в две смены, им удалось стабилизировать ситуацию в центре городе, но на окраине все еще предстоит много работы. Техника часто выходит из строя, но на этой неделе должны поступить еще четыре новых мусоровоза.
ИСТОЧНИК KP.RU