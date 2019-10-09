2019-10-09T04:17:10+03:00
Происшествия

Руководитель одной из строительных компаний Якутска не платил зарплату больше трех месяцев

Предприятие не выплатило работникам 3,5 млн рублей
Ольга Донская
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Выяснилось, что строительная компания ООО «Профстрой» имеет задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 3,5 млн рублей. При этом руководство предприятия направляло средства на другие расходы.

По материалам прокурорской проверки на руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Сейчас ведется предварительное следствие. Ход расследования и полное погашение перед работниками заработной платы находится на контроле прокуратуры. Основным видом деятельности ООО «Профстрой» является строительство жилых и нежилых зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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