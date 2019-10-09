2019-10-09T03:47:10+03:00
Звезды

Якутское кино вышло в мировой прокат

«Надо мною солнце не садится» покажут в Казахстане и Кыргызстане
Ольга Донская
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C 10 октября в Казахстане, а с 11 октября в Кыргызстане начнется прокат якутского фильма «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой. Лента, завоевала сердца критиков и зрителей и стала обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и многих других конкурсов.

Выход в международный прокат – показатель развития якутского кино. Сегодня Якутия лидер по производству фильмов среди субъектов Российской Федерации, после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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