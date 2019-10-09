Новый горно-перерабатывающий комплекс в Якутии 40 тонн серебра

СЕГОДНЯ 03:02 2019-10-09T03:02:28+03:00

Объект был запущен в сентябре этого года

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Новый горно-перерабатывающий комплекс «Вертикальное» в Кобяйском районе Якутии произвел больше 40 тонн серебра. Он был запущен в сентябре этого года.

Месторождение более 500 кв.м эксплуатирует АО «Прогноз». На участке находятся 114 точек рудопроявления разной степени изученности.

Запуск этого комплекса позволил создать 300 новых рабочих мест, из которых большая часть для местного населения. Проектная мощность обогатительной фабрики составляет до 110 тысяч тонн руды и производство 75 тонн серебра в год. Из оставшегося твердого осадка (кека) будут извлекать свинец и цинк.

ИСТОЧНИК KP.RU