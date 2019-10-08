2019-10-08T10:56:57+03:00
Происшествия

В пожаре в Олекминском районе погибли курицы

На тушение огня привлеклась 1 единица техники и два пожарных
Ольга Донская
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7 октября в пожарно-спасательную службу села Нерюктяйинск Олекминского района поступило сообщение о пожаре в частном коровнике на улице Центральная.

Пожарным понадобилось три минуты на прибытие к месту происшествия. Строение горело изнутри и повредилось по всей площади – 30 кв.м. В огне погибли 31 курица. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекли 1 единица техники и 2 человека личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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