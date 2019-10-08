Якутские кик-боксеры стали призерами Кубка мира «World Cup Diamond»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-08T10:11:12+03:00

Соревнования проходили с 24 по 29 сентября в Анапе

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С 24 по 29 сентября в Анапе прошел 10-й, юбилейный Международный чемпионат по кикбоксингу Кубок мира «World Cup Diamond». На соревнованиях приянли участие пять участников из Якутии.

Всего на Кубке выступило 1248 спортсменов из 27 стран мира. Якутянин Павел Гольдин занял 3 место, Игорь Глушак дошел до финала, Денис Бондарев завоевал серебро.

Все ребята уже имеют опыт выездных всероссийских соревнований, неоднократно становились победителями и призерами турниров на уровне Дальнего Востока и России, но на международный уровень все выходили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU