2019-10-08T10:02:59+03:00
Происшествия

Овчарка Арес раскрыла квартирную кражу в Якутске

Задержанный проник в жилище и вынес технику и спрятал ее в тайнике
Ольга Донская
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Полицейская овчарка Арес снова помог раскрыть квартирную кражу. Мохнатый сотрудник полиции вместе с напарником Иннокентием Яковлевым раскрыли уже десятки преступлений, начиная от серии нашумевших грабежей на Сайсарском озере, заканчивая квартирными и карманными кражами.

В полицию обратился житель Якутска – неизвестный проник в его квартиру, разбив окно и вытащил цифровую и бытовую технику. Арес взял след и привел сотрудников к тайнику, где оперативники устроили засаду. Как и предполагалось, примерно через три часа подозреваемый вернулся за похищенным к тайнику, там же ранее судимого за аналогичное преступление 29-летний местный житель был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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