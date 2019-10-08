В Якутске водитель выехал на встречку и врезался в автобус

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-08T09:44:26+03:00

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Днем 7 октября на перекрестке Сергеляхское шоссе — Тимофея Бутакова столкнулись два автомобиля – маршрутный автобус «ПАЗ-32054» и легковая машина Toyota Vista.

46-летний водитель Тойоты выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ-32054» под управлением 54-летнего водителя. Водитель Тойоты получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки и перелом двух ребер. Ему назначено амбулаторное лечение. В автобусе травмы получила 70-летняя пенсионерка, сидевшая на левом пассажирском сидении и два ребенка 10 лет.

Выехавший на встречку водитель за последний год 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД — за управление авто без прав, за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке, за нарушение правил применения ремней безопасности и расположения авто на проезжей части.

Согласно проведенному медосвидетельствованию, оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU