2019-10-08T08:59:06+03:00
Общество

Безымянные: 20 тысяч домов в Якутии не имеют адреса

Также, отсутствуют 4,5 тысячи указателей с названием улиц
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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По результатам заседания республиканской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года стало известно, что более 20 тысяч домов в Якутии не имею номеров. Также отсутствует более 4,5 тысячи указателей с названием улиц.

В августе 334 регистратора провели обход во всех населенных пунктах с численностью населения более 300 человек, чтобы узнать реальную ситуацию. На 100% работы выполнены только в 4 районах: Анабарском, Верхнеколымском, Горном и Момском. Больше всех отстают в 7 районах: Таттинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Нюрбинском, Сунтарском, Усть-Янском, где не упорядочено от 15% до 40% адресного хозяйства.

В Якутске же фактическое количество зданий, домов почти на 7% меньше, чем в административных источниках. У 11,7% домов отсутствуют таблички с номерами, выявлено большое количество домов с дробной нумерацией, с буквенными литерами, имеются дублирующие номера. Более 600 адресов в Якутске не идентифицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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