2019-10-07T10:30:18+03:00
Происшествия

В лесу рядом с Якутском задержаны двое мужчин употреблявших наркотики

Почти 40-летние мужчины решили побаловаться спайсом
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске задержали двоих мужчин, подозреваемых в употреблении наркотиков. Сотрудники заметили автомобиль в лесу на окраине города во время ночного патрулирования.

Увидев патруль, мужчины начали нервничать. При проверке документов сотрудники заметили приспособление для употребления наркотических средств. Задержанные сознались что у них есть запрещенное вещество – спайс. Оперативниками было обнаружено и изъято вещество, позже идентифицированное экспертизой массой 0,598 грамма.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые доставлены в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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