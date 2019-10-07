Новые кадровые назначения в мэрии Якутска

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-07T08:36:23+03:00

О новых кадровых назначениях мэр Якутска объявила на общегородской планерке. Фото: Нинель ГУСЕВА

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В понедельник 7 октября, на общегородской планерке, глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о новых кадровых назначениях. Стали известны имена начальника контрольно-ревизионного управления и управы Автодорожного округа.

Начальником контрольно-ревизионного управления назначена Ольга Ларионова. Специалист с более чем 20-летним стажем работы в налоговых органах, ранее работала заместителем начальника отдела обеспечения процедур банкротства республиканского Управления ФНС России.

Начальником управы Автодорожного округа стал Артур Аргунов, который ранее исполнял обязанности начальника департамента ЖКХ и энергетики мэрии Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU