В Якутии мужчина украл 10 килограмм голубики
Также, обвиняемый снял винт с моторной лодки
-
Изменить размер текста:
В Аллаиховском районе Якутии задержан 29-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. В этот раз его обвиняют в двух кражах.
В первом случае мужчина приметил у реки моторную лодку, слил из нее топливо и демонтировал винт. Спустя некоторое время обвиняемый вновь вышел на дело, на этот раз он взломал навесной замок и залез в квартиру односельчанина. Оттуда он унес 10 килограмм голубики.
Все похищенное было изъято в доме подозреваемого; возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU