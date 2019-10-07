В Якутии мужчина украл 10 килограмм голубики

СЕГОДНЯ 04:12 2019-10-07T04:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аллаиховском районе Якутии задержан 29-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. В этот раз его обвиняют в двух кражах.

В первом случае мужчина приметил у реки моторную лодку, слил из нее топливо и демонтировал винт. Спустя некоторое время обвиняемый вновь вышел на дело, на этот раз он взломал навесной замок и залез в квартиру односельчанина. Оттуда он унес 10 килограмм голубики.

Все похищенное было изъято в доме подозреваемого; возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU