В День уголовного розыска в Якутске наградили лучших оперуполномоченных
Награждение прошло у памятника «Операм Якутии»
-
Изменить размер текста:
День уголовного розыска отмечается уже на протяжении 101 года. В этот день в Якутске наградили лучших оперуполномоченных.
Награждение прошло у памятника «Операм Якутии», который открыли в прошлом году. Автором монумента стал якутский скульптор Николай Чоччасов.
На вопросы любопытствующих о том почему памятник не посвящен только единолично сотрудникам уголовного розыска, идейные вдохновители проекта отвечают, что потому что большинство оперативных служб пестовались в Уголовном розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU