В День уголовного розыска в Якутске наградили лучших оперуполномоченных

СЕГОДНЯ 03:23 2019-10-07T03:23:06+03:00

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День уголовного розыска отмечается уже на протяжении 101 года. В этот день в Якутске наградили лучших оперуполномоченных.

Награждение прошло у памятника «Операм Якутии», который открыли в прошлом году. Автором монумента стал якутский скульптор Николай Чоччасов.

На вопросы любопытствующих о том почему памятник не посвящен только единолично сотрудникам уголовного розыска, идейные вдохновители проекта отвечают, что потому что большинство оперативных служб пестовались в Уголовном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU