В Якутии паром с 40 пассажирами сель на мель

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-04T09:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября на переправе Мегино-Алдан — Крест-Хальджай через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой. Баржа стоит в 100 метрах от берега, пассажиров доставляют на берег на 3 моторных лодках.

На пароме находятся около 40 человек и 20 единиц техники. Баржу отцепили и заякорили, буксир отвели на берег для ремонта редуктора. В работах задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в составе которой администрация района, сотрудники центра ГИМС и службы взаимодействия.

На берегу работают кафе и гостиница. Для пассажиров организовали горячее питание и предложили разместиться в гостинице.

ИСТОЧНИК KP.RU