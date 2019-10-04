2019-10-04T09:40:34+03:00
Происшествия

В Якутии паром с 40 пассажирами сель на мель

Происшествие случилось на переправе Мегино-Алдан - Крест-Хальджай
Ольга Донская
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4 октября на переправе Мегино-Алдан — Крест-Хальджай через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой. Баржа стоит в 100 метрах от берега, пассажиров доставляют на берег на 3 моторных лодках.

На пароме находятся около 40 человек и 20 единиц техники. Баржу отцепили и заякорили, буксир отвели на берег для ремонта редуктора. В работах задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в составе которой администрация района, сотрудники центра ГИМС и службы взаимодействия.

На берегу работают кафе и гостиница. Для пассажиров организовали горячее питание и предложили разместиться в гостинице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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