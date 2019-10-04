2019-10-04T05:11:55+03:00
Происшествия

Якутянка наживилась на «аренде» чужого частного дома

Молодая женщина обманула пять человек
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске 27-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве с арендой частного дома. Она временно жила в доме приятельницы и решила сдать его.

8 августа предприимчивая женщина опубликовала в интернете объявление, на которое откликнулись пять человек. Представляясь собственницей дома, обвиняемая получила у потерпевших 216 тысяч рублей в качестве предоплаты за аренду. Из это суммы было возвращено 4 тысячи рублей одному из потерпевших.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24