Жители Якутска повредили свежеуложенный асфальт
Около 50 м свежеуложенного асфальта повредили местные жители на Хатын-Юряхском шоссе в столице республики 3 октября.
Укладка асфальта на участке Хатын-Юряхского шоссе идет вечером, чтобы днем автомобили могли передвигаться по дороге. Строители обратились с просьбой к жильцам ближайших жилых домов подождать несколько часов, пока не застынет покрытие, и не передвигаться по горячему асфальту. Но жители одного из домов пренебрегли просьбой и выехали на ремонтируемый участок дороги. В результате повреждено около 50 метров нового асфальтового покрытия.
Дорожники также выявили случаи сознательного разрушения бордюров вдоль новой дороги.
Отмечается, что местные власти планируют фиксировать случаи причинения ущерба и взыскивать его с виновников.
ИСТОЧНИК KP.RU