Жители Якутска повредили свежеуложенный асфальт

СЕГОДНЯ 04:19 2019-10-04T04:19:24+03:00

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Около 50 м свежеуложенного асфальта повредили местные жители на Хатын-Юряхском шоссе в столице республики 3 октября.

Укладка асфальта на участке Хатын-Юряхского шоссе идет вечером, чтобы днем автомобили могли передвигаться по дороге. Строители обратились с просьбой к жильцам ближайших жилых домов подождать несколько часов, пока не застынет покрытие, и не передвигаться по горячему асфальту. Но жители одного из домов пренебрегли просьбой и выехали на ремонтируемый участок дороги. В результате повреждено около 50 метров нового асфальтового покрытия.

Дорожники также выявили случаи сознательного разрушения бордюров вдоль новой дороги.

Отмечается, что местные власти планируют фиксировать случаи причинения ущерба и взыскивать его с виновников.

ИСТОЧНИК KP.RU