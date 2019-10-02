2019-10-02T09:28:33+03:00
Происшествия

Золотая рыба: в Вилюйском районе оштрафовали двух рыбаков за незаконной улов

Ущерб оценили в 350 тысяч рублей
Ольга Донская
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В Вилюйском районе Якутии задержали двух рыбаков-браконьеров, один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчины выловили 15 осетров и чиров.

При досмотре автомобиля подозреваемых был найден улов и лодка с мотором, установлено, что рыбу добыли сетью. Ущерб оценили в 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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