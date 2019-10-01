39 фермеров Якутии получили гранты на развитие хозяйства

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-01T04:46:01+03:00

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В Якутске 39 фермерам вручили гранты до четырех миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства. Победителям вручили первые сертификаты в рамках выставки-ярмарки «Продовольствие-2019».

Конкурс проводится впервые. За шесть лет благодаря этому конкурсу планируется создание порядка 170 новых фермерских хозяйств, в которых будет создано более 340 рабочих мест. В этом году всего принято 67 заявок от фермеров на участие в конкурсе по предоставлению грантов. Из них по результатам проверки на соответствие требованиям конкурсного отбора были допущены ко второму этапу 57 заявителей. По решению межведомственной комиссии первыми обладателями грантов по этому проекту стали 39 глав крестьянских и фермерских хозяйств, зарегистрированных в 2019 году, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Всего же на реализацию республиканского проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации» в Якутии будет выделено более 590 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели из областного и федерального бюджетов направят 108 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU