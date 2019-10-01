В СВФУ создан студенческий оркестр
Коллектив дал свой первый концерт
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В КЦ «Сергеляхские огни» прошел концерт общественной организации «Союз музыкантов Якутии», во время которого был представлен студенческий оркестр СВФУ. Коллектив планирует каждый месяц будем готовить новые программы и давать концерты.
Директор культурного центра Светлана Никифорова обратила внимание, что для всех желающих вступить в оркестр двери всегда открыты. В центре часто проводятся выставки, также планируется проведение камерных концертов.
ИСТОЧНИК KP.RU