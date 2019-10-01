2019-10-01T04:37:33+03:00
Звезды

В СВФУ создан студенческий оркестр

Коллектив дал свой первый концерт
Ольга Донская
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В КЦ «Сергеляхские огни» прошел концерт общественной организации «Союз музыкантов Якутии», во время которого был представлен студенческий оркестр СВФУ. Коллектив планирует каждый месяц будем готовить новые программы и давать концерты.

Директор культурного центра Светлана Никифорова обратила внимание, что для всех желающих вступить в оркестр двери всегда открыты. В центре часто проводятся выставки, также планируется проведение камерных концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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