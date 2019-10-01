В аэропорту Удачного нарушают права инвалидов

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-01T04:32:11+03:00

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В аэропорту «Полярный», который находится в Удачном Мирнинского района Якутии транспортная прокуратура выявила прав граждан с ограниченными возможностями.

В здании аэропорта не везде есть доступ к объектам транспортерной инфраструктуры, нет сопровождения и помощи инвалидам в перемещении на территории аэропорта. А на сайте объекта нет информации для лиц из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности об услугах в аэропортах и на воздушных судах.

На предприятие наложен штраф 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU