В аэропорту Удачного нарушают права инвалидов
Предприятие оштрафовали
-Фото: ЯСИА
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В аэропорту «Полярный», который находится в Удачном Мирнинского района Якутии транспортная прокуратура выявила прав граждан с ограниченными возможностями.
В здании аэропорта не везде есть доступ к объектам транспортерной инфраструктуры, нет сопровождения и помощи инвалидам в перемещении на территории аэропорта. А на сайте объекта нет информации для лиц из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности об услугах в аэропортах и на воздушных судах.
На предприятие наложен штраф 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU