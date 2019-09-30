Детям в радость: в Якутске открыли новую зону для игр и занятий спортом
Реконструкцию провел фонд будущих поколений и ПАО «Селигдар»
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В жилом секторе на улице Каландаришвили, 38/2 прошло торжественное открытие детской площадки с зоной для занятий физкультурой и игры в футбол. Реконструировали зону отдыха целевой фонд будщих поколений Якутии и ПАО «Селигдар» по инициативе спикера Ил Тумэн Петра Гоголева.
На площадке постелен искусственный футбольный газон, полностью заменены ограждения спортивной площадки, установлен большой игровой комплекс с уличными спортивными тренажерами.
ИСТОЧНИК KP.RU