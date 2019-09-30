2019-09-30T05:01:54+03:00
Общество

В Мирном установили памятную доску Максиму Аммосову

Его именем назван Северо-Восточный федеральный университет
Ольга Донская
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В Мирном в День государственности республики прошло мероприятие, посвященное Макиму Аммиосову. На стене дома у№20 на одноименной улице открыта памятная доска.

Инициативу по созданию памятного места проявили общественные организации Мирнинского района. Идею поддержали как районные власти, так и мэрия. В 2018 году депутаты районного совета проголосовали за выделение средств из районного бюджета на изготовление мемориальной доски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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