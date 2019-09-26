2019-09-26T09:38:11+03:00
Дом. Семья

Лошади атакуют: на улицах Якутска пасутся кони

Животные создают угрозу безопасности пешеходов и автомобилистам
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На улицах Якутска часто можно встретить бродячих лошадей. Эти крупные домашние животные нередко пасутся на клумбах и газонах даже в центре города, тем самым создавая угрозу безопасности пешеходов и движению автотранспорта.

По закону, заниматься отловом лошадей имеют право органы государственной власти, а не органы самоуправления, но тем не менее администрация города сейчас занимаются поиском владельцев и выводом животных за пределы города.

При передаче городу полномочий с необходимыми материальными и финансовыми ресурсами мэрия со следующего года готова отлавливать и содержать безнадзорных животных на системной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24