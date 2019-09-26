Лошади атакуют: на улицах Якутска пасутся кони

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-26T09:38:11+03:00

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На улицах Якутска часто можно встретить бродячих лошадей. Эти крупные домашние животные нередко пасутся на клумбах и газонах даже в центре города, тем самым создавая угрозу безопасности пешеходов и движению автотранспорта.

По закону, заниматься отловом лошадей имеют право органы государственной власти, а не органы самоуправления, но тем не менее администрация города сейчас занимаются поиском владельцев и выводом животных за пределы города.

При передаче городу полномочий с необходимыми материальными и финансовыми ресурсами мэрия со следующего года готова отлавливать и содержать безнадзорных животных на системной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU