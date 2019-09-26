Пожарные Якутска проверили работу гидрантов

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-26T09:14:58+03:00

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Каждую осень сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Якутска проверяют работу пожарных гидрантов. Пожарные осматривают задвижки, измеряют давление и проверяют подъезд автоцистерн.

Всего огнеборцы проверили 251 гидрант, 17 пожарных резервуаров, 3 пирса и 3 места заправки водой на территории Автодорожного и Сайсарского округов.

Основные неисправности, которым подвержены большинство установленных гидрантов, это коррозия и замерзание самого агрегата, такие поломки могут дать трещины на оболочке, из-за которых может упасть давление при подаче воды или вовсе не сработать.

ИСТОЧНИК KP.RU