Пожарные Якутска проверили работу гидрантов
Каждую осень сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Якутска проверяют работу пожарных гидрантов. Пожарные осматривают задвижки, измеряют давление и проверяют подъезд автоцистерн.
Всего огнеборцы проверили 251 гидрант, 17 пожарных резервуаров, 3 пирса и 3 места заправки водой на территории Автодорожного и Сайсарского округов.
Основные неисправности, которым подвержены большинство установленных гидрантов, это коррозия и замерзание самого агрегата, такие поломки могут дать трещины на оболочке, из-за которых может упасть давление при подаче воды или вовсе не сработать.
ИСТОЧНИК KP.RU