2019-09-26T04:54:16+03:00
Дом. Семья

В Якутии установили лимит на добычу северного оленя

Общая численность животных 159 066 особей
Ольга Донская
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25 сентября в правительстве Якутии прошло заседание совета по охоте и охотничьему хозяйству. Был установлен лимит по добыче дикого северного оленя.

В охотничий сезон 2019-2020 годов на дикого северного оленя установлен лимит в количестве 21 704 особей, всего на 2019 год численность оленей составляет 159 066 особей.

Также, на заседании был поднят вопрос о возрождении обществ охотников и рыболовов в районах Якутии и охотничьем собаководстве. На сегодня в республике больше 80 тысяч лаек – восточносибирские, якутские и западносибирские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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