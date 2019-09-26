В Якутии установили лимит на добычу северного оленя

СЕГОДНЯ 04:54 2019-09-26T04:54:16+03:00

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25 сентября в правительстве Якутии прошло заседание совета по охоте и охотничьему хозяйству. Был установлен лимит по добыче дикого северного оленя.

В охотничий сезон 2019-2020 годов на дикого северного оленя установлен лимит в количестве 21 704 особей, всего на 2019 год численность оленей составляет 159 066 особей.

Также, на заседании был поднят вопрос о возрождении обществ охотников и рыболовов в районах Якутии и охотничьем собаководстве. На сегодня в республике больше 80 тысяч лаек – восточносибирские, якутские и западносибирские.

ИСТОЧНИК KP.RU