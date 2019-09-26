Доверяй, но проверяй: в Якутске приятель квартиранта обокрал чужой дом

СЕГОДНЯ 04:11 2019-09-26T04:11:18+03:00

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В дежурную часть полиции Якутска обратился местный житель, который сообщил о том, что из его квартиры совершена кража телевизора, болгарки и шуруповерта. Потерпевший обнаружил пропажу после возвращения из отпуска.

Оказалось, на время своего двухнедельного отпуска в Анапе мужчина попросил последить за своей квартирой приятеля. Тот в свою очередь собрал в чужом доме пьяную компанию. Когда горячительное закончилось он пошел за добавкой, а в это время один из друзей временного квартиранта украл имущество и сбежал.

Вором оказался 35-летний безработный мужчина, который полностью признал свою вину. Похищенное обвиняемый продал за 4 тысячи рублей, вырученные средства потратил на себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU