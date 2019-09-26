2019-09-26T03:30:21+03:00
Общество

Проект «Народный бюджет» поможет особым детям Якутска

В проекте участвуют сами жители города
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова посетила психолого-педагогическую студию «Вырастайка» для детей с аутизмом и задержкой психо-речевого развития. Центр работает с помощью проекта «Народный бюджет».

Абилитационный центр «Особый ребенок» работает третий год. Воспитанники в группе дневного пребывания учатся привыкать к общественным местам, другим детям, слушать людей вокруг, заниматься в группе, играть со сверстниками.

Дети с аутизмом нуждаются в социализации вне домашней обстановки и в этом помогает работа проекта «Народный бюджет», в котором принимают участие сами жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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