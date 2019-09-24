В День государственности Якутии пройдет прием граждан

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-24T08:32:57+03:00

Граждане могут обратиться в министерства и ведомства по личным вопросам

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27 сентября в День государственности Якутии пройдет общереспубликанский день приема граждан. Якутян по личным вопросам будут принимать во всех республиканских министерствах и ведомствах, а также в органах местного самоуправления.

В Якутской городской Думе с 14:00 до 16:00 часов будет проведен личный прием заявителей, также обеспечено с согласия заявителей личное обращение в режиме аудиосвязи или иных видов связи. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Граждане, которые не смогут попасть на прием, могут обратиться в течение 7 рабочих дней после общереспубликанского дня приёма граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU