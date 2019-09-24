2019-09-24T08:14:59+03:00
Общество

В Якутии должника арестовали на сутки

Мужчина должен был 183 тысячи рублей за коммунальные услуги
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Нерюнгринском районном отделе судебных приставов Якутии впервые применили административный арест как меру пресечения. На мужчину было заведено 29 исполнительных производств на сумму 183 тысячи рублей.

На злостного неплательщика также наложили штрафы суммой в 9 тысяч рублей. По постановлению мирового судьи должнику назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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