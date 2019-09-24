На север Якутии будет отправлено более 830 тонн картофеля

СЕГОДНЯ 04:00 2019-09-24T04:00:54+03:00

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Сейчас на складе-пятитысячнике ОАО «Туймаада-Агроснаб» идет сортировка картофеля. Часть урожая перевозится в северные и арктические улусы воздушным путем, а с открытием автозимников - отправится наземным путем.

Таким образом, на север по плану должно быть перевезено более 830 тонн картофеля и других овощей. До конца сентября по воздуху запланировано доставить 23 тонны картофеля и овощей, а всего до конца года - 113 тонн.

На сегодня стоит задача доставить необходимые объемы в северные и арктические районы в срок и в хорошем качестве. Напомним, в Якутии из-за обмеления рек северный завоз оказался в сложной ситуации, но, несмотря на это, весь запланированный объем будет доставлен своевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU