В Якутии нетрезвая пара переночевала в чужом доме и вынесла телевизор

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-23T08:24:45+03:00

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Житель Покровска Хангаласского района Якутии обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестные похитили его телевизор.

Ворами оказались безработные 46-летний мужчина и 36-летняя женщина. Изрядно выпив парочка выбрала дом потерпевшего для ночлега, чтобы проникнуть внутрь они разбили окно. Наутро злоумышленники заметили телевизор с IP-TV приставкой и решили прихватить его с собой для дальнейшей продажи.

На горе-парочку возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU