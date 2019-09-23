2019-09-23T08:24:45+03:00
Происшествия

В Якутии нетрезвая пара переночевала в чужом доме и вынесла телевизор

Они разбили окно, чтобы проникнуть внутрь
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Житель Покровска Хангаласского района Якутии обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестные похитили его телевизор.

Ворами оказались безработные 46-летний мужчина и 36-летняя женщина. Изрядно выпив парочка выбрала дом потерпевшего для ночлега, чтобы проникнуть внутрь они разбили окно. Наутро злоумышленники заметили телевизор с IP-TV приставкой и решили прихватить его с собой для дальнейшей продажи.

На горе-парочку возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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