Александр Сусоев стал первым заммэра Якутска по делам молодежи

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-20T09:49:02+03:00

Об этом в своем твиттере сообщил Айсен Николаев

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Александр Сусоев назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. О новом назначении сообщил в своем твиттер-аккаунте глава республики Айсен Николаев.

Александр Сусоев выпускник ЯГУ им. М.К. Аммосова по специальности «физика» с квалификацией «учитель физики и математики», выпускник Института управления при Президенте республики по программе «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую карьеру начал от просо рабочего до заведующиего сектором по работе с общественными объединениями управления студенческим развитием СВФУ им. М.К. Аммосова.

ИСТОЧНИК KP.RU