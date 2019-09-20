Александр Сусоев стал первым заммэра Якутска по делам молодежи
Александр Сусоев назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. О новом назначении сообщил в своем твиттер-аккаунте глава республики Айсен Николаев.
Александр Сусоев выпускник ЯГУ им. М.К. Аммосова по специальности «физика» с квалификацией «учитель физики и математики», выпускник Института управления при Президенте республики по программе «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую карьеру начал от просо рабочего до заведующиего сектором по работе с общественными объединениями управления студенческим развитием СВФУ им. М.К. Аммосова.
ИСТОЧНИК KP.RU