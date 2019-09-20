В Якутии пенсионер подозревается в умышленном повреждении автомобиля

СЕГОДНЯ 03:59 2019-09-20T03:59:13+03:00

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В полицию Усть-Алданского района обратилась местная жительница – неизвестный повредил ее автомобиль, чем причинил ущерб в 25 тысяч рублей.

Потерпевшая вместе с подругой зашла в лес, чтобы собрать грибы, оставив рядом с дорогой свой автомобиль. Когда женщины вернулись, то увидели, что неизвестный бьет по кузову автомобиля. Дебоширом оказался 60-летний мужчина, который хотел поймать попутку, но увидев пустую машину разозлился.

Он начал ударять по кузову, оставил на автомашине многочисленные вмятины, а также сломал ручку на одной из дверей. Возбуждено уголовное дело за «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU