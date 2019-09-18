В Якутии установили памятник первому врачу
На прошлой неделе на территории участковой больницы села Булгунняхтах была установлена стела памяти первого якутского врача, участника русско-турецкой войны Георгия Слепцова.
Георгий Слепцов - простой сельский юноша из якутской глубинки, прошедший путь от ученика прогимназии до подполковника медицинской службы российской императорской армии. Георгий родился в 1854 году в Саттинском наслеге Западно-Кангаласского района, ныне Булгунняхтах.
Из архивных данных известно, что он успешно окончил Якутскую мужскую прогимназию, поступил в военно-медицинскую академию. Дослужился до чина полковника медицинской службы.
ИСТОЧНИК KP.RU