В Якутии установили памятник первому врачу

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-18T08:56:14+03:00

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На прошлой неделе на территории участковой больницы села Булгунняхтах была установлена стела памяти первого якутского врача, участника русско-турецкой войны Георгия Слепцова.

Георгий Слепцов - простой сельский юноша из якутской глубинки, прошедший путь от ученика прогимназии до подполковника медицинской службы российской императорской армии. Георгий родился в 1854 году в Саттинском наслеге Западно-Кангаласского района, ныне Булгунняхтах.

Из архивных данных известно, что он успешно окончил Якутскую мужскую прогимназию, поступил в военно-медицинскую академию. Дослужился до чина полковника медицинской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU