Якутские спасатели помогли жеребенку
Животное упало в яму на строительной площадке
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В пригороде Якутска жеребенок упал в яму на частной строительной площадке. Детеныш при падении не пострадал, несмотря на трехметровую глубину своей ловушки.
Из ямы малыша достали при помощи альпинистской системы «Полиспаст»: для этого одному спасателю пришлось спуститься вниз с альпинистским снаряжением и обвязать жеребенка. На проведение спасательной операции потребовалось около 20 минут.
Словно в знак благодарности детеныш подошел к автомобилю спасателей и потерся об него боком.
ИСТОЧНИК KP.RU