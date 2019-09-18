В Алдане благоустраивают сквер

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-18T06:11:54+03:00

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В Алдане по программе формирования городской среды идет активная работа над благоустройством сквера в самом центре города. В концепцию проекта заложены тема золота как отражение истории образования города.

Общественная площадка будет сдана до конца года, сейчас идёт строительство дорожек, площадок и навесов, подведение электрических сетей. Также ведется работа с поставщиками детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU