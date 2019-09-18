И снова самострой: в один из жилых домов Якутска не подается газ

СЕГОДНЯ 03:42 2019-09-18T03:42:25+03:00

Дом на улице Красильникова 4/3 может представлять угрозу для жизни жильцов

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Жилой дом на 32 квартиры по улице Красильникова 4/3 не подключен к газоснабжению. Причина этого – незаконное возведение здания.

Застройщик Наталья Мартынова не получив разрешение на стройку, возвела и заселила самострой. АО «Сахатранснефтегаз» отказывается подключить данный объект к газоснабжению. Жильцам есть угроза здоровью и жизни из-за того, что объект возведен в том числе из вторичных, бывших в употреблении строительных материалов.

Сейчас мэрия ищет решение проблемы с незаконным домом, в котором проживают десятки людей, оставшиеся без тепла перед началом зимнего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU