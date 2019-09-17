2019-09-17T10:51:18+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии утонули двое рыбаков

Перевернутую лодку и труп одного мужчин обнаружили в 50 км от райцентра
Нинель ГУСЕВА
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На место происшествия выехала поисковая группа сотрудников органов внутренних дел. Фото: News.Ykt.Ru.На место происшествия выехала поисковая группа сотрудников органов внутренних дел. Фото: News.Ykt.Ru.
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В Оленекском районе Якутии утонули двое мужчин. Вечером 16 сентября приятели отправились на рыбалку вниз по течению реки Оленек.

Перевернутую лодку и труп одного мужчин обнаружили в 50 км от райцентра сегодня утром.

Как сообщается на сайте МЧС республики, на место происшествия выехала поисковая группа сотрудников органов внутренних дел, родные и близкие пропавшего мужчины.

Вскоре тело второго рыбака было обнаружено сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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