В одном из районов Якутии утонули двое рыбаков
Перевернутую лодку и труп одного мужчин обнаружили в 50 км от райцентра
На место происшествия выехала поисковая группа сотрудников органов внутренних дел. Фото: News.Ykt.Ru.
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В Оленекском районе Якутии утонули двое мужчин. Вечером 16 сентября приятели отправились на рыбалку вниз по течению реки Оленек.
Перевернутую лодку и труп одного мужчин обнаружили в 50 км от райцентра сегодня утром.
Как сообщается на сайте МЧС республики, на место происшествия выехала поисковая группа сотрудников органов внутренних дел, родные и близкие пропавшего мужчины.
Вскоре тело второго рыбака было обнаружено сотрудниками полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU